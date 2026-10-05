Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в области оптогенетики

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Карлу Дайссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю. Об этом сообщил Нобелевский комитет. Учёные получили награду за открытия в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики.
Имена других номинантов остаются в тайне. Информация о номинациях и процессе отбора станет доступна только спустя 50 лет после вручения премии. Кандидатов выдвигают компетентные лица. Они получают соответствующее приглашение от Нобелевского комитета.
Самовыдвижение кандидатов запрещено. Объявление лауреатов в 2026 году проходит с 5 по 12 октября. Премию традиционно присуждают в пяти номинациях. Это физиология или медицина, физика, химия, литература и укрепление мира.
В 2026 году Нобелевский фонд установил размер премии в каждой категории. Сумма составляет 12 млн шведских крон (около $1,2 млн).
Нобелевская премия является одной из самых престижных международных наград. Альфред Нобель учредил её в своём завещании. Церемония награждения традиционно проходит в Стокгольме. Лауреаты получают диплом, медаль и денежный приз.
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