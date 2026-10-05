Последние участки льда на высочайшей горе Словении могут растаять

Ледник у вершины Триглава в Словении может исчезнуть в ближайшее время

Ледяной покров у вершины Триглава в Словении может исчезнуть в ближайшее время. Об этом телеканалу TV3 рассказал специалист Географического института Словенской академии наук Михо Павшек.

По его оценке, от ледника остались лишь небольшие участки, которые могут растаять окончательно. Уже несколько лет это образование не считается активным ледником: новые массы льда там не формируются.

Наблюдения за Триглавским ледником ведутся с 1946 года. В то время он занимал около 14 гектаров, а к концу августа 2026 года площадь льда сократилась до нескольких квадратных метров.

Павшек связал быстрое таяние, в частности, с малоснежной зимой: снег в районе горы растаял раньше обычного, и оставшийся лёд дольше находился под воздействием летнего тепла. По словам учёного, ледники уменьшаются и в других районах Альп, включая Австрию. В перспективе это может повлиять на сток рек Драва и Мура, важных для орошения словенских равнин.

Триглав высотой 2 864 метра — самая высокая гора Словении и бывшей Югославии. Она изображена на государственном гербе и флаге страны и считается одним из её главных национальных символов. В сентябре парламент Словении учредил День Триглава, который будут отмечать 7 августа.

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