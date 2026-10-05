Учёные нашли неожиданную связь фастфуда и депрессии

Американский психиатр провёл пилотную работу, чтобы понять, способен ли отказ от готовой еды — упакованных соков и продуктов в коробках, облегчающих быт — уменьшить проявления депрессии. В испытании участвовали 20 взрослых, потреблявших много такой пищи. Средний возраст участников составил 44 года, а расстройство длилось у них 13 лет. Людей случайно распределили на две группы: одна 4 недели ела как привыкла, другая урезала долю фастфуда. Затем группы поменялись местами.

Продукты участники покупали сами, ориентируясь на указания специалистов. Лекарства, психотерапию, физические нагрузки и сон они во время исследования не меняли. До финала дошли 19 человек. Доля фастфуда в рационе, по анкетам, сократилась с 10,1 в начале до 1,4 после вмешательства.

Все три способа оценки депрессии зафиксировали более низкие результаты на «чистом» питании по сравнению с обычным. По опроснику PHQ-9 из 9 вопросов средний балл составил 8,68 при привычном рационе и 5,53 при диетическом. Анализ с поправкой на исходные симптомы, порядок диет и период исследования показал разницу около 3 баллов.

По шкале Монтгомери — Асберг средние значения были 18,9 при обычном меню и 8,05 на «чистой» диете. Третья оценка депрессии и опросник тревожности также дали меньшие баллы во время диетического вмешательства.

Ранее наблюдательные работы связывали обильное потребление фастфуда с депрессией. Теперь же учёные выяснили, что происходит, когда такие продукты сокращают люди, уже страдающие этим расстройством.

Эффект «Оземпика»: рестораны США перекраивают меню из-за падения аппетита

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX