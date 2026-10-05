Учёные рассказали о проблемах детей, долго сидящих в телефонах

Учёные связали долгое экранное время у детей с проблемами в учёбе и развитии

Дети, которые много времени проводят у экранов, чаще испытывают сложности с учёбой, речью и эмоциональным состоянием. Такой вывод сделали исследователи из Университета Калгари. Они изучили сведения о более чем 2,8 млн детей из 64 государств. Материал опубликован в JAMA Pediatrics.

Специалисты выполнили зонтичный обзор. Они обобщили выводы предыдущих крупных научных работ о том, как экранное время сказывается на развитии детей. В расчёт брали смартфоны, телевизоры и другие устройства. Учитывались игры, соцсети, просмотр видео и общение.

Продолжительное нахождение у экрана соотносилось с более слабой общей успеваемостью. Однако по отдельным предметам — математике, чтению и естественным наукам — явной зависимости от времени использования гаджетов не выявили. Авторы поясняют: эти направления изучали реже, поэтому данных для однозначных выводов пока мало. Кроме того, долгое экранное время связывали с худшим речевым развитием.

Также у таких детей чаще наблюдали трудности эмоционального и социального характера, в том числе в контактах с ровесниками. Исследователи увидели связь с интернализирующим поведением — симптомами тревожности и депрессии, которые ребёнок переживает внутри себя. В то же время чаще встречалось экстернализирующее поведение, например агрессия и признаки СДВГ.

По масштабу эти связи сопоставимы с некоторыми другими известными факторами, влияющими на развитие детей, включая социально-экономические условия, поведение родителей и преждевременные роды. При этом специалисты призвали не считать результаты доказательством того, что именно гаджеты вызывают эмоциональные, интеллектуальные или поведенческие проблемы. Работа объединяет данные наблюдательных исследований, поэтому причинно-следственную связь установить нельзя. Кроме того, учёные пока не могут точно сказать, какие виды экранной активности влияют сильнее всего.

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