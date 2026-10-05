Учёные выяснили, на каком расстоянии акулы слышат человека в воде

Специалисты из Florida Atlantic University решили проверить, на каком расстоянии чернопёрые акулы улавливают звуки, напоминающие движения плывущего человека. Реакция возникала, когда источник шума находился в 74 м от рыб. Работа опубликована в Integrative Organismal Biology.

Эксперимент проводили не в бассейне, а в прибрежных водах Флориды. От заякоренной лодки опускали подводный динамик; течение относило его на расстояние до 19 м, чтобы судно не влияло на поведение рыб. С высоты 40–50 м за свободно плавающими акулами наблюдал дрон, а заранее откалиброванные гидрофоны позволяли составить точную карту громкости на разных дистанциях. Ведущий автор исследования Кэролайн Салливан пояснила, что изучать слух в бассейне бессмысленно: звук отражается от стен и создаёт запутанную картину.

Акулам включали резкие низкочастотные сигналы в трёх диапазонах — от 100 до 800 Гц, а также контрольный звук на 10 кГц, который находится выше их слухового восприятия. На контроль рыбы не отзывались. На низкие частоты больше 70% реакций пришлось на дальнее акустическое поле: животные ориентировались по звуку, а не по близкой вибрации. Снижение частоты позволяло рыбам улавливать сигнал издалека и при меньшей громкости.

После звука рыбы не шли к динамику: они резко меняли направление и удалялись. Это говорит о том, что акулы понимали, откуда исходит сигнал. Звуки специально делали громкими, чтобы отпугнуть рыб, а не приманить. Любопытно, что у акул отсутствует плавательный пузырь, который помогает многим костистым рыбам улавливать звуковое давление. По мнению авторов, акулы воспринимают движение частиц воды, вызванное звуком, даже вдали от источника.

До сих пор подтвердить подобное на акулах, которые плавают свободно, не удавалось. Объектом стали чернопёрые акулы: каждую зиму они предсказуемо собираются большими группами у юго-восточного побережья Флориды, что облегчает наблюдение с воздуха. Старший автор работы, профессор Стивен Каджиура, назвал особенно примечательным тот факт, что рыбы отзывались на сигналы вне ближнего акустического поля. Он добавил, что для акул океан в первую очередь представляет собой акустическую среду, а механизмы ориентации в ней пока изучены лишь частично.

Частоты 100–800 Гц совпадают с диапазоном, в котором звучат человеческий голос и всплески от плавания. Способность акул улавливать подобные сигналы с десятков метров помогает понять, почему громкий крик или резкий удар по воде порой привлекает хищниц издалека, хотя разглядеть человека на таком расстоянии они ещё не могут.

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