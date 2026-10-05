Врачи в Китае провели операцию по уменьшению опухоли лёгкого у плода

Китайские врачи провели операцию по уменьшению опухоли лёгкого у плода. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). Медики успешно вмешались в развитие ребёнка на 22-й неделе беременности.

У сорокалетней женщины диагностировали микрокистозную врождённую мальформацию дыхательных путей лёгких. Врачи обнаружили новообразование размером 5 сантиметров. Опухоль занимала всю правую грудную полость плода. Она сдавливала сердце и лёгкие. У плода началось опасное скопление жидкости в брюшной полости. Новообразование состояло из крошечных кист. Центральный кровеносный сосуд отсутствовал, что делало традиционные методы лечения неэффективными.

«Через три дня после операции объём опухоли уменьшился, а скопление жидкости исчезло», — отмечает издание.

Команда врачей действовала под контролем высокоточного УЗИ. Специалисты ввели тонкую абляционную иглу через живот и стенку матки. Игла прошла через грудную стенку плода и достигла опухоли. Врачи уменьшили образование за счёт интенсивного тепла. Тепло проводили через иглу. Через три дня объём опухоли уменьшился. Скопление жидкости исчезло. Ребёнок родился на 37-й неделе. Его состояние здоровья было отличным. Сейчас малышу четыре месяца. Его состояние остаётся стабильным.

Микрокистозная врождённая мальформация дыхательных путей лёгких является редкой патологией развития. Опухоль состоит из аномальных кистозных образований. Она может нарушать развитие сердца и лёгких плода. Вмешательство на таком раннем сроке требует высочайшей точности. Успешные внутриутробные операции значительно повышают шансы ребёнка на здоровую жизнь после рождения.

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