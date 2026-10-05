Вулкан на Камчатке очнулся после 500 лет молчания

Аппарат NISAR, который NASA создало вместе с Индийской организацией космических исследований, запечатлел пробуждение вулкана Крашенинникова на Камчатке. На протяжении примерно 500 лет он не проявлял признаков жизни. Радарные данные позволили собрать ускоренную видеозапись извержения.

Ролик составлен из 17 снимков, сделанных с 25 декабря 2025 года по 17 августа 2026 года. Толчком к пробуждению послужило землетрясение магнитудой 8,8 у берегов полуострова 30 июля 2025 года. Уже через двое суток началось извержение. Первый кадр NISAR получил 25 декабря, когда завершал проверки после запуска и переходил в рабочий режим. С тех пор аппарат оказывался над этим районом дважды за каждые 12 дней, двигаясь в двух направлениях — от юга к северу и в обратную сторону, и вёл съёмку L-диапазонным радаром с разрешением примерно 10 на 10 метров.

На кадрах видно, как лава сначала заполняет небольшой внутренний кратер северного конуса, затем перетекает в более широкую кальдеру и устремляется на восток. NASA сравнило её движение с усиками виноградной лозы. Застывшая масса на радарных изображениях кажется светлее окружающего рельефа: её неровная поверхность сильнее отражает микроволны.

Участник научной группы Мэттью Притчард из Корнеллского университета отметил, что такие наблюдения — дважды за 12 дней, в детальном режиме и сразу с двух точек — показывают возможности NISAR для пристального контроля за природными катастрофами. Орбита аппарата проходит на высоте около 747 км, что позволяет ему регулярно и подробно переснимать одни и те же участки планеты, включая труднодоступные вулканы. До нынешнего пробуждения Крашенинникова извергался примерно в 1550 году. В первые дни после начала извержения в августе 2025 года российский «Роскосмос» также получил орбитальные снимки, но в оптическом диапазоне, а не радиолокационном.

Крашенинникова — не единственная активная огненная гора в регионе. Камчатка расположена в Курило-Камчатской вулканической дуге, одной из самых беспокойных зон планеты, а рядом регулярно извергается Шивелуч. Для вулканологов постоянные радарные наблюдения особенно важны: в отличие от обычных фотографий, радар одинаково хорошо различает поверхность и сквозь облака, и в полярную ночь.

Помимо основного лавового поля, растущего на восток, на записи заметен второй поток, уходящий на северо-запад. Скорее всего, он появился ещё до того, как спутник впервые снял вулкан. Один пиксель на таких кадрах охватывает участок размером примерно с половину теннисного корта. Такую детализацию обеспечивает радар с синтезированной апертурой; для наблюдения Земли из космоса эту технологию впервые применили в Лаборатории реактивного движения NASA. Данные L-диапазона NISAR выложены в открытом архиве Alaska Satellite Facility в Фэрбанксе, поэтому с ними могут работать и независимые исследователи.

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