Эксперты объяснили феномен «американского ковида»: насколько он опасен

Штамм XFG, известный как Stratus и неофициально называемый «американским ковидом», распространяется в Великобритании. Сейчас на него приходится более половины положительных тестов, а госпитализации выросли почти на 50 процентов. Однако эксперты не видят признаков более тяжелого течения болезни и напоминают: осенняя вакцина разработана для защиты от этого варианта.

В Великобритании растет число случаев так называемого «американского ковида». Штамм официально называется XFG, или «Стратус», и считается наиболее распространенным в Северной Америке, отсюда и название, но вскоре его, возможно, придется переименовать. Согласно новым данным, на его долю сейчас приходится более половины положительных тестов и в Великобритании. Число положительных тестов на Covid-19 в больницах увеличилось с 5,9 до 7 процентов, сообщило Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании, а число госпитализаций также увеличилось почти на половину, при этом в Лондоне наблюдается самый высокий рост — на 79 процентов.

Консультант-эпидемиолог Алекс Аллен поясняет: «Существующие в настоящее время штаммы, в том числе известные как XFG, тесно связаны со штаммами, которые существуют у нас уже более года, так что это не является чем-то новым». Под этим Аллен подразумевает разновидность под названием Omicron, которая появилась в 2021 году, когда генетический состав COVID-19 изменился настолько сильно, что даже биологи-эволюционисты были озадачены. Напомним, что у Омикрона более острые шипы, которые цепляются за клетки человека и могут лучше избегать антител. XFG — это последний вариант Omicron: «X» означает, что штамм представляет собой комбинацию двух потомков (LF.7 и LP.8), а «FG» последовательность, используемая для отслеживания вирусов.

Впервые этот штамм был выявлен в 2025 году, так что в нем нет ничего нового, но именно он стоит за внезапным ростом случаев заболевания в Великобритании. Ранее в 2026 году эксперты заявили, что нет, «американский коронавирус» не вызовет новой пандемии коронавируса. По словам экспертов, этот конкретный штамм показывает, что теперь приходится просто «сосуществовать» с «ковидом», что немного напоминает обычную простуду.

Аллен подчеркивает, что у британцев в ближайшее время нет причин опасаться: «Несмотря на то что в последнее время активность Covid-19 несколько возросла, уровень заболеваемости в Великобритании остается низким. Мы также не видим никаких свидетельств того, что они делают людей более заболевшими или распространяются быстрее, чем раньше, и осенняя вакцина этого года была специально разработана для защиты от них».

Covid-19 передается от человека к человеку через крошечные вирусные капельки слизи или слюны, которые выделяются при кашле, чихании, дыхании или разговоре больного человека, и капельки, на которых распространяется Covid, должны попасть в глаза, нос или рот человека, чтобы распространиться. Напомним, что они не задерживаются в воздухе достаточно долго, чтобы представлять опасность.

«Поскольку в Великобритании вакцинировано так много людей, нам не нужно принимать такие меры общественного здравоохранения, как карантин или социальное дистанцирование, и вакцины также эффективны против американского варианта Covid. Мытье рук — один из лучших способов избежать заболевания», — заключает специалист.