Нобелевская премия по физике досталась только одному человеку

Королевская шведская академия наук назвала имя лауреата Нобелевской премии по физике присудила награду 82-летнему Фрэнсису Хальзену “за решающий вклад в нейтринную обсерваторию IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизической природы”. Он понял, что лед на Южном полюсе может быть использован для отслеживания частиц, известных как нейтрино. Его видение и научное лидерство стали основой для создания нейтринной обсерватории IceCube – кубического километра льда, оснащенного датчиками освещенности. Используя IceCube, исследователи могут улавливать нейтрино, возникающие в результате чрезвычайно энергоемких процессов в отдаленной Вселенной. “Фрэнсис Хальцен возглавляет международную команду исследователей. исследователи и инженеры, которые снабдили нас фантастическим инструментом. Его упорство и научное видение проложили путь к новому виду астрономии”, - комментирует Марк Пирс, председатель Нобелевского комитета по физике. Взаимодействия нейтрино, которые IceCube постоянно собирает, позволят исследователям получить новые знания о экстремальных условиях, в которых могут создаваться нейтрино высокой энергии, и даже могут выявить ранее неизвестные космические явления.