Океан поглотил энергии на 23 зеттаджоуля: в чём угроза для людей

Свыше 100 исследователей из разных государств предупреждают: Мировой океан прогревается с невиданной скоростью. В основе их выводов — данные спутников, буёв и датчиков, накопленные за 40 лет. CNN передаёт, что главное предостережение звучит особенно тревожно: Земля не подготовлена к последствиям. Поверхностный слой моря обновляет максимумы третий год кряду.

За 20 лет темпы прогрева увеличились в 2 раза. Максимумы температуры на поверхности фиксировали в 2023, 2024 и 2026 годах. Только за прошлый год океан принял дополнительно 23 зеттаджоуля тепла, а суммарный рекорд держится 9 сезонов подряд. Этого хватило бы, чтобы 12 хиросимских бомб взрывались каждую секунду в течение всего года. Примерно в 40 раз больше, чем всё человечество потратило на электричество и топливо в 2025 году.

Лишнее тепло даёт о себе знать более сильными штормами, потерями для морских организмов и подъёмом воды. С 1999 года средний уровень Мирового океана прибавлял около 3,8 мм ежегодно. В сумме это больше 10 см, а с 2012 года процесс ускорился. В зоне риска — сотни миллионов людей, живущих у моря.

Помимо роста температуры, океан всё интенсивнее поглощает углекислый газ, и его химический состав меняется. С 1985 года кислотность прибавила примерно 17%, что напрямую вредит уязвимым морским экосистемам. При повышенной кислотности кораллам сложнее создавать скелеты, а устрицам и омарам — раковины. Нарушается базовый механизм минерализации, и под ударом оказываются целые звенья пищевой цепи. Арктика становится центром климатических изменений: за 40 лет температура морской поверхности там выросла примерно на 4,2 пункта, что заметно выше среднемировых темпов.

Морской лёд убывает стремительно: в 1979–2025 годах среднемесячная площадь ледяного покрова уменьшалась почти на 500 000 кв. км за каждые 10 лет. Для сравнения: каждое десятилетие пропадает участок, по размеру близкий к Испании. Дополнительно давит Эль-Ниньо — природный климатический режим, при котором вода в экваториальной части Тихого океана становится аномально тёплой. Он может оказаться самым сильным за всю историю наблюдений. Тяжелее всего приходится малым островным развивающимся государствам: они первыми принимают на себя штормы, нагоны и гибель рифов.

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