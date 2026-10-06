Пожар помог археологам обнаружить секретную лестницу исчезнувшей цивилизации

Лесной пожар на горе Серро-Каситагуа близ Кито (Эквадор) обнажил вырубленные в скале ступени, которые могли относиться к эпохе инков. Археологи обнаружили сооружение при осмотре пострадавших от огня памятников. Отмечается, что датировка пока не объявлена, но находка расположена рядом с древней тропой Радиолома кулунко в долине Лулумбамба.

Лесной пожар, охвативший Серро-Каситагуа близ Кито, выявил археологический объект, остававшийся скрытым под растительностью: часть ступеней, вырубленных прямо в скале. Археологи из столицы Эквадора обнаружили сооружение во время осмотра памятников, пострадавших от пожара, который бушевал по всей горе с 17 по 20 сентября. Утверждается, что лестница имеет отношение к эпохе инков, хотя потребуются дальнейшие исследования, прежде чем можно будет установить её возраст и назначение. Ступени находятся рядом с Радиоломой кулунко, древней доиспанской тропой в долине Лулумбамба, где сохранились свидетельства пребывания человека на протяжении тысячелетий.

После того как пожар уничтожил растительность в некоторых районах Каситагуа, специалисты обследовали четыре известных археологических объекта: Тагшима, Баррио Куба-Альто, Радиолома и Уиячул. В Тагшиме и Уиячуле не было обнаружено видимых повреждений поверхности, в Баррио Куба-Альто — выжженная растительность без признаков повреждения археологических материалов, а в Радиоломе сама древняя тропа, по-видимому, не пострадала. Однако неподалёку изменившийся ландшафт выявил то, чего археологи ранее не фиксировали: ряд ступеней, вырубленных прямо в природной скале. На данный момент принадлежность лестницы инкам остаётся скорее гипотезой, чем подтверждённой идентификацией.

Лестница находится недалеко от кулунко, в ландшафте, где археологи обнаружили дороги, укреплённые места, известные как пукарас, и районы поселений. Помаски, расположенный к северу от Кито, также занимал важное положение во время экспансии инков в северные Анды. Исторические и археологические исследования показывают, что инки переселили общины митимае в долину и включили этот район в свою политическую и сельскохозяйственную систему, а местное правительство Помаски сообщает о присутствии групп, говорящих на кечуа, переселившихся туда после экспансии инков.

Археологические исследования показали, что пукара стала частью инфраструктуры, связанной с экспансией инков в конце 15 века, а его возвышенное расположение позволяло контролировать передвижение по региону, связанному с важными межрегиональными маршрутами, включая маршруты на северо-запад Эквадора.

Ранее в ходе раскопок на южном склоне горы Тагшима были обнаружены свидетельства, датируемые примерно 1500–500 годами до нашей эры. Археологи обнаружили утрамбованные полы, очаги, отверстия для столбов, предметы из полированного камня, украшенную керамику и останки древних животных. Тагшима занимает около 50 гектаров на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря, и её руины свидетельствуют о том, что люди жили и работали в окрестностях Каситагуа более чем за тысячелетие до того, как государство инков достигло этой части Анд.

По данным специалистов, долина Лулумбамба содержит пукары, древние тропы, дороги и жилые районы, представляющие последовательные периоды человеческой деятельности, начиная с докерамической эры и заканчивая колониальным периодом.

Пожар, который обнажил ступени, также продемонстрировал, насколько большую часть этого ландшафта может быть трудно разглядеть под современной растительностью.

«В данном случае экологическая катастрофа неожиданно выявила особенность, которую теперь можно задокументировать и изучить. Дальнейшая работа должна будет определить, когда была высечена лестница, как далеко она простирается и была ли она частью близлежащего маршрута Радиоломы», — заключают исследователи.