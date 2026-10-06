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Наука 1343

Раскрыто, как долго Нобелевская премия по физике не доставалась одному ученому

Лауреатом Нобелевской премии по физике впервые за 35 лет стал один ученый

Лауреатом Нобелевской премии по физике впервые за 35 лет стал один ученый
Сгенерировано нейросетью ChatGTP, Дмитрий Истров

Бельгийско-американский астрофизик Фрэнсис Хальзен стал первым за 35 лет ученым, единственным за год удостоившимся Нобелевской премии по физике, следует из данных Нобелевского комитета.

В предыдущий раз лауреатом Нобелевской премии по физике стал лишь один ученый в 1992 году. Он удостоился премии за изобретение и усовершенствование детекторов частиц. Впоследствии каждый год лауреатами становились одновременно двое или трое ученых.

Нобелевская премия практически единодушно признается наиболее престижной научной наградой из всех, вручаемых на сегодняшний день. Сравнение с ней зачастую служит самым убедительным "комплиментом" другим премиям (к примеру, премию Абеля порой называют "Нобелевской премией по математике", а вручаемую в Гонконге премия Шао - "азиатской Нобелевской премией").

В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, премия вручается в пяти номинациях: физика, химия, физиология и медицина, литература, а также содействие установлению мира во всём мире. Помимо этого, в рамках Нобелевской недели с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается также премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской премией по экономике. В дальнейшем увеличение количества номинаций не планируется.

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