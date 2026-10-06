Солнце, по данным российских астрофизиков, выбросило плазму в сторону Земли

Астрофизики. представляющие Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИЗСФ РАН, заявили, что Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли.
Эксперты сказали, что точнее выяснить, какие риски для планеты создает облако плазмы, удастся в ближайшие часы.
Ученые заявили, что уровень солнечной активности достиг максимального уровня, по меньшей мере, за месяц.
Эксперты также заявили о втором облаке плазмы.
4 и 5 октября ученые заявляли о слабых магнитных бурях.
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