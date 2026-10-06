Солнце, по данным российских астрофизиков, выбросило плазму в сторону Земли

Астрофизики. представляющие Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИЗСФ РАН, заявили, что Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли.

Эксперты сказали, что точнее выяснить, какие риски для планеты создает облако плазмы, удастся в ближайшие часы.

Ученые заявили, что уровень солнечной активности достиг максимального уровня, по меньшей мере, за месяц.

Эксперты также заявили о втором облаке плазмы.

4 и 5 октября ученые заявляли о слабых магнитных бурях.

Читайт материал "Российский ученый рассказал о силе воздействия корональной дыры на Землю"

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX