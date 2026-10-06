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Наука 2042

Стал известен лауреат Нобелевской премии по физике

Американский астрофизик Халсен стал лауреатом Нобелевской премии по физике

Американский астрофизик Халсен стал лауреатом Нобелевской премии по физике
Сгенерировано нейросетью ChatGTP, Дмитрий Истров

Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции заявил, что лауреатом Нобелевской премии в области физики за 2026 год стал астрофизик из США Фрэнсис Халсен.

Премию Халсену присудили за " решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения".

Нобелевская премия практически единодушно признается наиболее престижной научной наградой из всех, вручаемых на сегодняшний день. Сравнение с ней зачастую служит самым убедительным "комплиментом" другим премиям (к примеру, премию Абеля порой называют "Нобелевской премией по математике", а вручаемую в Гонконге премия Шао - "азиатской Нобелевской премией").

В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, премия вручается в пяти номинациях: физика, химия, физиология и медицина, литература, а также содействие установлению мира во всём мире. Помимо этого, в рамках Нобелевской недели с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается также премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской премией по экономике. В дальнейшем увеличение количества номинаций не планируется.

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