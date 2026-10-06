Стал известен лауреат Нобелевской премии по физике

Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции заявил, что лауреатом Нобелевской премии в области физики за 2026 год стал астрофизик из США Фрэнсис Халсен.

Премию Халсену присудили за " решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения".

Нобелевская премия практически единодушно признается наиболее престижной научной наградой из всех, вручаемых на сегодняшний день. Сравнение с ней зачастую служит самым убедительным "комплиментом" другим премиям (к примеру, премию Абеля порой называют "Нобелевской премией по математике", а вручаемую в Гонконге премия Шао - "азиатской Нобелевской премией").

В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, премия вручается в пяти номинациях: физика, химия, физиология и медицина, литература, а также содействие установлению мира во всём мире. Помимо этого, в рамках Нобелевской недели с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается также премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской премией по экономике. В дальнейшем увеличение количества номинаций не планируется.

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