Азиатская страна отправила в космос 15 спутников

Южная Корея провела пятый запуск собственной ракеты Nuri с космодрома Наро. На борту находились 15 спутников, включая пять аппаратов группировки NEONSAT и десять малых спутников формата CubeSat.

Корейское аэрокосмическое ведомство KASA признало запуск успешным. По первоначальным данным телеметрии, ракета достигла заданной высоты.

Ведомство подтвердило отделение пяти спутников NEONSAT и девяти CubeSat. Таким образом, успешное развертывание всех 15 находившихся на борту аппаратов на момент сообщения официально подтверждено не было.

Все три ступени Nuri отработали штатно, головной обтекатель отделился в соответствии с планом. При развертывании спутников использовались устройства для снижения ударной нагрузки, а последовательность отделения рассчитали таким образом, чтобы уменьшить риск столкновения аппаратов.

Первый сеанс связи со спутником NEONSAT-6 провели через южнокорейскую антарктическую станцию «Седжон». После этого специалисты планировали установить связь с остальными аппаратами группировки через наземные станции.

Систему NEONSAT создают для наблюдения за Землей, задач безопасности и реагирования на стихийные бедствия.

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