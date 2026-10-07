Банк Гонконга может резко сократить число консультантов из-за ИИ

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) планирует масштабные сокращения рабочих мест в британском подразделении по управлению активами. Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, сокращения связаны с внедрением искусственного интеллекта. Ожидается резкое сокращение числа финансовых консультантов и специалистов.

Официальных комментариев от HSBC пока не поступало.

Ранее крупные компании неоднократно заявляли о планах оптимизировать штат за счет автоматизации. В банковском секторе ИИ все активнее применяется для анализа данных и консультирования клиентов, уточняет издание.

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