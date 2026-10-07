Древнеримский Лас-Вегас археологи обнаружили в тихой деревушке

Гран, сегодня французская деревня на несколько сотен человек, во времена Римской империи занимал более 70 гектаров: амфитеатр, святилище Аполлона Гранна, монументальная мозаика и банный комплекс. Теперь этот город мог быть также и центром азартных игр из-за обнаруженных игральных костей. Археологи предупреждают: находки не доказывают, что Гран был «городом-казино», потому что кости могут свидетельствовать о производстве или ритуалах, стиравших грань между игрой, шансом и обращением к богам.

Археологи, проводившие раскопки в тихой деревушке на северо-востоке Франции, обнаружили более 1000 древних костяных кубиков — необычайная концентрация, поднимающая вопрос: был ли этот уголок Римской Галлии крупным центром азартных игр? Находки сделаны в Гранде, деревне в Вогезах, где сегодня живёт несколько сотен человек, однако в эпоху Римской империи поселение было крупным галло-римским центром площадью более 70 гектаров с монументальными зданиями, амфитеатром и святилищем, связанным с богом-целителем Аполлоном Гранном. Рядом с остатками древней базилики и её знаменитой мозаикой было обнаружено необычно большое количество игральных костей, назначение которых остаётся неразгаданным.

Раскопки в этой части Гранда начались в 2022 году. В сезонах 2023 и 2024 годов археологи выставили на обозрение небольшое здание размером примерно 4,5 на 3,8 метра рядом с дорогой: оно было открыто на восток и имело красную штукатурку на жёлтом основании. Вокруг нашли гвозди для обуви, керамику, кости животных, фибулы, бронзовые монеты, иглы и сотни игральных костей. К июлю 2026 года было обнаружено более 500 образцов, а позднее общее число превысило 1000. Три кубика извлекли прямо из фундамента здания. По предположениям, они не были потеряны. Мастера делали кубики из кости, нанося на грани обозначения тонким металлическим инструментом, иногда с воском и древесным углём для контраста. Нумерация соответствует расположению «семёрок»: противоположные грани дают в сумме семь. Кости не редкость на римских стоянках, но масштаб концентрации в Гранде исключителен: более тысячи кубиков из закрытой зоны трудно объяснить случайной потерей.

Единого объяснения пока нет. Расположенное неподалёку гидротехническое сооружение усложняет картину: прослежен узкий водовод примерно на 20 метров к северу от здания; железные хомуты, вероятно, соединяли деревянные трубы, а в прямоугольной яме, возможно, находился деревянный таз. Сочетание воды, украшенного здания, монет, личных предметов и множества костей позволяет предположить более сложную функцию, чем обычный жилой квартал.

Идея древнего развлекательного центра звучит провокационно, но Гранд уже обладал инфраструктурой важного римского города: амфитеатр длиной около 148 метров вмещал более 17 тысяч зрителей для гладиаторских боёв и зрелищ. Неподалёку была выложена монументальная мозаика площадью более 220 квадратных метров внутри руин, считающихся базиликой. Поселение возникло вокруг святилища Аполлона Граннуса, привлекавшего посетителей к священным или лечебным водам. Раскопки 2010–2016 годов выявили галерею, связанную с возможным банным комплексом, отделанную мрамором и крашеной штукатуркой; подземный канал, возможно, подводил воду из источника под современной церковью к баням. Эти находки свидетельствуют о поселении, привлекавшем людей религией, зрелищами и общественной жизнью в масштабах, поразительных по сравнению с современной деревней.