Космическая находка оказалась в сто раз обильнее прогнозов

Астрономы впервые нашли в межзвёздном пространстве метанол, в котором все четыре атома водорода заменены дейтерием — его тяжёлым изотопом. Измеренная концентрация вещества оказалась примерно в сто раз выше теоретических прогнозов.

Об открытии сообщил Институт радиоастрономии имени Макса Планка. Команда под руководством Арно Беллоша использовала радиотелескопы ALMA в Чили и изучила одиннадцать молодых звёздных систем.

Нужный спектральный сигнал обнаружили возле протозвезды IRAS4A2 в молекулярном облаке Персея, примерно в тысяче световых лет от Земли. Молекула имеет формулу CD₃OD. Это также первое обнаружение межзвёздной молекулы с четырьмя замещениями водорода на дейтерий.

По словам исследователей, существующие химические модели не объясняют такую распространённость вещества. Авторы предполагают, что в моделях отсутствует важный процесс его образования. Открытие поможет проверить, как сложная органическая химия развивается в холодных облаках до рождения звёзд и планет.

В наблюдениях остались и неопознанные спектральные линии. Они могут принадлежать другим разновидностям метанола, однако для подтверждения нужны лабораторные измерения. Результаты опубликованы в Astronomy & Astrophysics.

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