Научную экспедицию отправили к объекту, который может быть самолетом Эрхарт

Телеканал CBS News передает, что на остров Никумароро в Тихом океане отправилась группа исследователей, намеренная изучить загадочный объект, который, как считают специалисты, способен оказаться самолетом американской летчицы Амелии Эрхарт, исчезнувшей в 1937 году.

Как уточняет CBS News, в состав группы входят представители Университета Пердью и расположенного в штате Орегон Археологического института Legacy, и ранее эти исследователи утверждали, что у них есть весьма убедительные основания полагать, будто находка представляет собой пропавший самолет Эрхарт. Таинственный объект расположен в лагуне Никумароро, атолла в составе Кирибати, примерно в 640 километрах к юго-востоку от острова Хауленд, куда держали путь Эрхарт и ее штурман Фред Нунан.

По сведениям CBS News, ученые собираются снять лагуну и сам объект на камеру, после чего обследовать этот район при помощи магнитометров и гидролокаторов, а затем планируют поднять находку со дна, чтобы определить ее происхождение.

Напомним, что Эрхарт принадлежала к числу самых знаменитых американских летчиц XX века: в 1932 году она первой среди женщин в одиночку перелетела Атлантический океан, а в 1937 году попыталась совершить кругосветный перелет, в ходе которого пропала вместе с Нунаном.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудник ЦРУ признал себя виновным в хищении 194 млн долларов у государства.