Нобелевскими лауреатами по химии стали француз Анри Каган и японец Кенсо Соаи

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2026 года стали французский ученый Анри Каган и его японский коллега Кенсо Соаи.

Каган и Соаи удостоились премии за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе.

Нобелевская премия практически единодушно признается наиболее престижной научной наградой из всех, вручаемых на сегодняшний день. Сравнение с ней зачастую служит самым убедительным "комплиментом" другим премиям (к примеру, премию Абеля порой называют "Нобелевской премией по математике", а вручаемую в Гонконге премия Шао - "азиатской Нобелевской премией").

В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, премия вручается в пяти номинациях: физика, химия, физиология и медицина, литература, а также содействие установлению мира во всём мире. Помимо этого, в рамках Нобелевской недели с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается также премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской премией по экономике. В дальнейшем увеличение количества номинаций не планируется.

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