Осложнения беременности связали с болезнями сердца и почек в будущем

Осложнения беременности могут указывать на повышенную вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней почек в последующие годы. Такой вывод сделали авторы исследования, опубликованного в BMJ Medicine.

Исследователи изучили медицинские сведения более чем о 1,4 млн женщин в Англии. Данные первичной медицинской помощи за 2000–2022 годы сопоставили с больничными записями. Средний период наблюдения составил четыре года.

Повышенное давление во время беременности и преэклампсия были связаны с более чем трехкратной частотой последующей гипертонии и приблизительно двукратной частотой хронической болезни почек. После гестационного диабета частота выявления диабета второго типа оказалась примерно в семь раз выше.

Послеродовая депрессия также сопровождалась повышенной частотой всех четырех изученных групп заболеваний — на 35–56%. Авторы учитывали осложнения как последней, так и предыдущих беременностей.

Работа выявляет статистические связи и не доказывает, что осложнения непосредственно вызывают последующие заболевания. Они могут служить признаками уже существующего риска. Среди ограничений — отсутствие сведений о питании и физической активности участниц.

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