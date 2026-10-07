Редкую находку обнаружили российские археологи – мочевой камень возрастом пять тысяч лет

Российские археологи из МГУ им. Ломоносова впервые подвергли беспрецедентному анализу редкую находку – мочевой камень. Он образовался в организме мужчины возрастом от 40 до 50 лет, жившего 5 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Как сообщили в РНФ, исследование скелета мужчины, погребенного в кургане на Ставрополье в 30-м веке до нашей эры проводилось детально при помощи семи независимых методов. В итоге было показано, что при жизни этот доисторический персонаж страдал хронической инфекцией мочеполовой системы, свидетельством чему стал обнаруженный в захоронении мочевой камень.

Сами по себе камни, образующиеся в почках, мочевом пузыре или желчных путях в современной клинической практике считаются обычным явлением. Однако в археологических раскопках они встречаются кране редко, – во всем мире зарегистрированы лишь единичные случаи. Во-первых, конкременты часто просто растворяются в грунте, во-вторых, редкие уцелевшие их экземпляры поисковики легко путают с обычной галькой или комком земли. С находкой, совершенной в кургане могильника Ипатово-5 на северо-восточных склонах Ставропольской возвышенности, в долине реки Калаус все вышло по-другому.

Камень размером 21×17 миллиметров был обнаружен при разборе коллекции, собранной археологами в месте захоронения.

Чтобы установить природу находки, ученые подвергли образец исследованию при помощи семи независимых методов. Сначала, чтобы понять элементный состав, провели микрорентгенофлуоресцентный анализ и рентгеновскую дифракцию. Затем, чтобы уточнить минералогию, подвергли камень инфракрасной спектроскопии и CHNS-анализу (на наличие углерода, водорода, азота и серы). Вслед за этим рассмотрели кристаллы под сканирующим электронным микроскопом и сделали микротомографию и энергочувствительную компьютерную томографию, чтобы восстановить историю роста камня.

Такой широкий протокол исследования был применен к археологической находке впервые.

Ученые не обнаружили в мочевом камне необходимой концентрации оксалата кальция и солей мочевой кислоты, которые обычно являются маркерами неправильной диеты, связанной с большим количества мяса и молока. Главным составляющими его были карбонатсодержащий гидроксиапатит с примесью витлокита (минерала, содержащего примеси железа). В общем, по сочетанию признаков специалисты установили, что доисторический человек страдал серьезным инфекционным заболеванием мочеполовой сферы.

По словам кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника НИИ и Музея антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова Наталии Березиной, главным триггером болезни стала инфекция, вызывавшая у мужчины боль и нарушения мочеиспускания на протяжении многих лет.

Точное место, где образовался камень, – в предстательной железе или почке, – ученым установить не удалось, поскольку не было известно его первоначальное положение в погребении. Наиболее вероятным они считают вариант почечного камня на фоне хронического пиелонефрита.

Между тем к этому заболеванию древнего человека исследователи добавили выраженные дегенеративные изменения позвоночника и суставов, множественные околосуставные разрушения кистей, стоп и правой большеберцовой кости (подагру). Зафиксировали они и несколько заживших травм: перелом ключицы в подростковом возрасте, приведший к ее укорочению, компрессионный перелом первого поясничного позвонка и перелом лучевой кости.

Метод исследования доисторического человека, по словам авторов работы, может быть применен и к другим, пока неизученным находкам такого рода, хранящихся в музейных коллекциях.