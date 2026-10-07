Россиян предупредили о приближающихся магнитных бурях

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сказал, что 9 октября ожидаютсямагнитные бури слабого и среднего уровня.

Леус заявил, что вероятность магнитных бурь составляет около 80 процентов.

Астрофизики. представляющие Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИЗСФ РАН, рассказывали, что Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли. Уровень солнечной активности достиг максимального уровня, по меньшей мере, за месяц.

Многие ученые считают, что слабые и средние магнитные бури проходят для людей почти незаметно. Другие эксперты рекомендуют следить за диетой и избегать чрезмерной физической активности.

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