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Наука 2019

Стало известно, кто получит Нобелевскую премию по химии

Нобелевский комитет назовет лауреата премии по химии

Нобелевский комитет назовет лауреата премии по химии

Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук Швеции назовет лауреата премии за 2026 год.

По оценкам Clarivate, награду могут получить Дэвид Аллара, Ральф Нуццо и Якоб Сагив за разработку самоорганизующихся монослоев. Их работы легли в основу нанотехнологий и молекулярной электроники.

Среди претендентов также Гарри Грей и Джей Уинклер за исследования переноса электрона в белках. Возможным лауреатом называют Дэвида Лю за разработку технологий точного редактирования генов.

Шведские эксперты не исключают, что премию получат Дэвид Кленерман, Паскаль Майер и Шанкар Баласубраманиан за секвенирование ДНК нового поколения.

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Автор:
ГК СК Мост Швеция

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