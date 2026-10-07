Треть российских мужчин могут испытывать симптомы беременных

Примерно треть будущих отцов в России сталкивается с синдромом кувады (от французского couver — «высиживать птенцов»), при котором у мужчин возникают симптомы беременности, объясняемые сопереживанием и психосоматикой. Об этом в беседе с KP.RU рассказала доктор медицинских наук, профессор Пермского политеха Лариса Волкова.

Как пояснила специалист, синдром кувады связан с глубокой эмоциональной вовлеченностью некоторых мужчин в беременность женщины: они бессознательно «считывают» ее состояние и начинают переживать его физически. Под воздействием психосоматики у будущих отцов способен меняться гормональный фон.

Волкова отметила, что уровень тестостерона — главного мужского гормона, отвечающего за половое развитие, либидо и мышечную массу, — снижается, и это помогает партнеру стать мягче и настроиться на заботу о ребенке. По ее словам, может уменьшиться и эстрадиол, отвечающий за либидо, тогда как пролактин, способствующий развитию отцовских чувств, и кортизол, связанный с повышенной ответственностью и тревогой, напротив, могут расти.

Она подчеркнула, что речь здесь идет не об отклонении от нормы, а об ответственном переходе к родительству, сопровождающемся не только сменой социальной роли, но и биологическими процессами, меняющими тело и психику мужчины.

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