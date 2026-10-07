Ученые нашли десять стран с высоким потенциалом восстановления устричных рифов

FMS: модель показала, где устричные рифы могут помочь прибрежным экосистемам

Исследователи Университета Цинхуа составили глобальную модель пригодности морских районов для устричных рифов и оценили их потенциальную экологическую пользу. Статья опубликована в журнале Frontiers in Marine Science.

Авторы объединили сведения о местонахождении устриц с экологическими и экономическими данными.

Пространственное разрешение модели составляет около 9,2 км. Среди важнейших факторов пригодности оказались освещенность морского дна и первичная продуктивность, связанная с доступностью фитопланктона.

Высокий потенциал исследователи выделили в десяти странах: США, Австралии, Чили, Китае, Южной Корее, Японии, Аргентине, Франции, Германии и Италии. Примерно 23% территорий, признанных моделью подходящими, пересекаются с изученной сетью охраняемых морских и прибрежных зон.

Устричные рифы могут фильтровать воду, поддерживать биоразнообразие и укреплять береговые экосистемы. Однако рассчитанные возможности нельзя считать уже полученным результатом восстановления.

Авторы отдельно предупреждают: денежные оценки не являются прогнозом гарантированного дохода, а рассчитанное содержание углерода в раковинах не доказывает чистого удаления CO₂ из атмосферы. Отсутствие записей об устрицах также не означает, что их нет на конкретном участке.

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