Ученые нашли скрытую проблему восстановления прерий с помощью семян

Исследователи Университета штата Южная Дакота пришли к выводу, что восстановление прерий зависит не от одной системы сбора и распространения семян, а сразу от нескольких самостоятельных сетей. Их участники руководствуются разными задачами, поэтому универсальный подход к поддержке такой инфраструктуры может не учитывать важные различия.

Исследование опубликовано в журнале People and Nature. Университет сообщил о его результатах 7 октября.

Авторы провели 60 подробных интервью с участниками сбора, выращивания, продажи и использования семян местных растений в северной части Великих равнин.

Изначально ученые предполагали, что в регионе действует единая система. Однако интервью показали существование нескольких отдельных сетей, которые различаются связями между участниками, практиками и целями.

Коммерческие организации в первую очередь ориентируются на производство и продажу семян для восстановления природных территорий. Для коренных народов местные растения и их семена имеют также пищевое, лекарственное и культурное значение. Их использование связано с потребностями общин и сохранением самостоятельности.

По мнению авторов, одного увеличения объемов производства семян недостаточно для решения всех задач восстановления прерий. При планировании таких проектов необходимо учитывать знания, отношения и цели людей, которые участвуют в сборе, выращивании и распространении растений.

Исследование основано на интервью и охватывает конкретный регион. Оно не доказывает, что такой подход уже повысил эффективность восстановления экосистем.

Следующий этап работы ученые намерены посвятить связям между местными растениями, традиционными продуктами питания и устойчивостью продовольственных систем.

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