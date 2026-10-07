Ученые описали древнего крокодила из пород, в которых высечен Сфинкс

Палеонтологи описали новый вид вымершего крокодила из Египта — Herugavialis cairensis. Его останки происходят из геологических пород, связанных с созданием Большого сфинкса в Гизе. Результаты исследования представлены в журнале Royal Society Open Science.

Череп нашли еще в 1920-х годах в отложениях формации Мокаттам возрастом около 45 млн лет. Первоначально его относили к роду Tomistoma, представители которого известны как ложные гавиалы. Повторное изучение анатомии позволило выделить отдельный род и вид.

Работу проводили исследователи Шведского музея естественной истории и Университетского колледжа Лондона. Название нового крокодила связано с египетским богом Хором. У ископаемого черепа не сохранилась передняя часть морды — авторы отметили сходство со знаменитой статуей, лишенной носа.

В те времена значительную часть региона занимали мелководные моря. Новый вид дополняет сведения о разнообразии древних гавиалов, которые прежде были распространены значительно шире современных представителей этой группы.

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