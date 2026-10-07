Учёные испытали новый способ доставки гормона роста винограду

Биоразлагаемые наночастицы помогли усилить действие регулятора роста растений в полевых испытаниях винограда. О результатах исследования сообщается в Journal of the Science of Food and Agriculture.

Учёные поместили гибберелловую кислоту в наночастицы. Это вещество используют для улучшения роста сельскохозяйственных культур, однако оно чувствительно к свету и высокой температуре.

По сравнению с обработкой свободной гибберелловой кислотой масса гроздей выросла на 104%, а их длина — на 67%. Масса отдельных ягод увеличилась на 15%, длина — на 4%, ширина — на 13%.

Сравнение проводили именно с обычной формой регулятора роста. Эти цифры не означают удвоения урожая относительно необработанного виноградника.

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