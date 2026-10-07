Учёные раскрыли необычный ответ глубоководных моллюсков на нехватку питания

Исследователи выяснили, как глубоководные моллюски переживают нехватку веществ, необходимых их бактериям-партнёрам. При сильном дефиците моллюски, предположительно, начинают активнее переваривать этих микроорганизмов. Научная статья опубликована в Science Advances.

Учёные изучали моллюсков Archivesica marissinica в районе глубоководного холодного сипа Хайма. Живущие в их тканях бактерии получают энергию при окислении соединений серы и обеспечивают хозяев питанием.

Моллюсков пересадили в условия с умеренной и сильной нехваткой сульфидов. Ответ оказался разным. При умеренном дефиците численность бактерий оставалась стабильной. Анализ показал признаки возможного перехода микроорганизмов на другой источник энергии — тиосульфат.

При сильном дефиците бактерий стало меньше, а у моллюсков усилилась активность процессов, связанных с лизосомами — клеточными структурами, расщепляющими вещества. Авторы считают это свидетельством более активного переваривания симбионтов. Такая интерпретация объясняет возможный способ пережить нехватку ресурсов, хотя её следует отличать от прямого наблюдения за получением питания.

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