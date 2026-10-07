Врач рассказала о полезных свойствах творога

Диетолог заявила, что белок в твороге стабилизирует уровень сахара в крови

С помощью творога можно стабилизировать уровень сахара в крови. Об этом в беседе с изданием Eating Well рассказала диетолог Кимберли Роуз-Фрэнсис.

По ее словам, в твороге содержится белок, стимулирующий выработку инсулина, благодаря чему глюкоза попадает внутрь клеток. Диетолог отметила, что это помогает поддерживать устойчивый уровень сахара в крови после приема пищи.

Роуз-Фрэнсис отметила, что творог с естественным содержанием жира обеспечивает более длительное чувство сытости, поскольку жиры замедляют процесс усвоения пищи. Кроме того, она подчеркнула, что такая комбинация нутриентов помогает избежать резких скачков глюкозы в крови, что особенно важно при употреблении творога вместе с углеводами.

Диетолог также добавила, что творог помогает избежать резких скачков глюкозы в крови, так как содержит лактозу — естественный молочный сахар. Кроме того, эксперт отметила наличие в молочном жире особых компонентов, обладающих противовоспалительным эффектом.

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