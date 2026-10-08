Чужеродный грязевой краб распространился в Чёрном и Азовском морях

Инвазивный грязевой краб расширил ареал в Чёрном и Азовском морях

Специалисты Института океанологии РАН сообщил выявили распространение грязевого краба Eurypanopeus depressus в новых районах Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

«В ходе сентябрьского этапа экспедиции „Чёрное море-2026“ участниками бентосного отряда были зарегистрированы новые места обитания недавнего вселенца — грязевого краба Eurypanopeus depressus в Таманском заливе и Азовском море», — сообщили учёные.

Ранее вид находили на Крымском побережье Керченского пролива. Также его видели в Севастополе и на западе Чёрного моря. Первый экземпляр в Таманском заливе обнаружили в 2024 году.

Спустя два года краб занял всю территорию залива. Специалисты нашли половозрелые особи с икрой, что свидетельствует об акклиматизации вида. Ракообразное способно сформировать самовоспроизводящуюся популяцию, отметили учёные.

Океанологи допускают конкуренцию нового вида с местными ракообразными. Также краб составит конкуренцию другому чужеродному представителю — крабу Харриса, уверены эксперты.

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