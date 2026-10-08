Физиолог рассказала, как человеку научиться у кошек «звериному чутью»: больше наблюдательности и внимания к микродеталям

Кошка срывается и бежит к двери за несколько минут до того, как в нее позвонят. Наверняка многим кошатникам и собачникам известны подобные ситуации, связанные с невероятным чутьем животного. О том, что это за феномен, как животные вырабатывают особую чувствительность к людям, и можно ли человеку перенять это свойство, объяснила физиолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института физиологии им. И. П. Павлова РАН Варвара Семёнова.

Встреча еще не успевших подойти к двери гостей, это более распространенная ситуация. Но бывает, как случилось как-то на практике у автора этих строк, что кот три дня неотступно «дежурил» на подоконнике, глядя на дорогу, откуда должна была появиться машина хозяев, – встречал после недельной разлуки. О таком необычном поведении питомца нам рассказал родственник, у которого мы оставляли на время нашего отсутствия кота.

– Как он мог знать, когда мы приезжаем, неужели коты понимают наши разговоры, которые мы ведем при них? – спрашиваю я Варвару Семёнову.

- Наука объясняет это так: звери, особенно те, которые живут с человеком, очень чувствительны и настроены на близкого им человека и вообще на людей своего ближнего круга, – говорит моя собеседница. – Да, они, может, не понимают смысла человеческих слов, но зато лучше, чем порой мы сами, подмечают интонации голоса, выражения лиц, микродетали в поведении, к примеру, связанные с нашим обращением с различными предметами.

По множеству таких совокупностей звери действительно умеют предсказывать, но не как гадалки, а используя так называемую предсказательную активность мозга.

– Так чем же объяснить их подготовку к встрече родного человека задолго до его приезда?

- Что касается встречи за несколько минут до звонка, тут может сыграть роль даже хлопок двери в подъезде, или заработавший лифт, – коты и собаки могут слышать такие звуки, выделяя их из общего шумового фона, гораздо лучше нас.

– Но как они узнают, что лифт везет гостя или хозяина?

- Во-первых, они хорошо знают наше расписание, поскольку от него зависят их приемы пищи, игры и прочее. Так что запомнить, в какое время вы должны прийти с работы, для них не составляет никакого труда, и на часы смотреть им для этого не надо. Вспомните, что если мы сами живем по расписанию, то в какой-то момент тоже неосознанно предугадываем, когда вернется домой кто-то из близких.

Более того, это предугадывание видно даже из наших экспериментов со слухом. Раз в две секунды человеку подают разные, и мы при помощи электроэнцефалограммы видим, что привыкнув к ним, со временем мозг выдает волну ожидания каждого нового звука до его появления.

– Хорошо, это все, что касается режима, который повторяется с определенной частотой. А как наука может объяснить первое в жизни кота ожидание хозяев из санатория за три дня до их приезда?

- Даже если речь идет не о ежедневных ритуалах человека, животное во всех ситуациях зорко следит за нами и копит информацию. Звери очень консервативны, территориальны, они детально знают, что происходит в месте их обитания, пусть даже временного. То есть нам кажется, что в день приезда кого-то мы ведём себя точно так же, как и в другое время, а кот подмечает, что нет. Может, папа ваш за несколько дней до вашего приезда начинал готовиться: что-то переставлять, скажем, какие-то там пакеты или сумки, или готовить праздничный обед к вашему приезду... Кот соображает, подмечая все это: «Кто-то приедет», и сам тоже по-своему начинает готовиться к встрече.

По словам физиолога, кажущиеся мистикой действия животного, в целом можно объяснить результатом наблюдения, его так называемым звериным чутьем.

– Кстати, бывает, что и у людей подобным образом развит «дар предсказания», – говорит Варвара Семёнова. – Есть личности, которые очень хорошо считывают не только то, о чем кто-то говорит, – нас же окружает очень много невербальной информации: позы, жесты, поведение, причем, все это чувствительные люди способны увязать с основными событиями жизни своих близких людей, с их рабочим графиком и временем отдыха.

Я бы хотела подчеркнуть важное, – говорит ученый. – Вся входящая в нас информация обрабатывается, но не вся нами осознаётся. Из-за этого некоторым кажется, что они что-то предугадывают просто так, каким-то магическим образом. На самом деле через наш мозг ежеминутно идут огромные потоки информации в виде звуков, света, видеоряда, запахов. Далеко не всё из этого потока мы фиксируем в своем сознании. Спросите любого человека, знает ли он, как пахнет его улица? Многие скажут, что не обращают на это внимание, а между тем, оказываясь в родном дворе, вдруг чувствуют себя очень уютно и, не зная как объяснить это, говорят об «особой магии» родного места. То же самое с выбором партнера. Почему нам бывает сразу приятен или неприятен незнакомый человек. А дело в том, что в приятном есть молекулы главного комплекса совместимости — вот такие летучие маркеры нашего собственного значения. Если у собеседника не такие, как нам приятны, то он вызывает у нас отторжение. Все это говорит нам о том, что мы в общем-то такие же животные, как и кошки с собаками, и нам есть, чему у них поучиться.