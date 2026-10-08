Крупнейшая колония очковых пингвинов поставила учёных в тупик: испарились тысячи птиц

Главная в мире колония очковых, или африканских, пингвинов на острове Заводовского потеряла 63 процента популяции за 14 лет. Сейчас их число упало с 1,09 миллиона гнездящихся особей до 402 тысяч. Исследование связывает сокращение более чем на 680 тысяч птиц с климатическими изменениями в Южном океане, повлиявшими на доступность криля.

Крупнейшая в мире колония пингвинов за 14 лет потеряла почти две трети своей популяции. Исследователи связывают это сокращение с климатическими изменениями в Южном океане, которые повлияли на доступность их основного источника пищи. Британское исследование показало, что популяция полосатых пингвинов на острове Заводовского, входящем в состав отдалённых Южных Сандвичевых островов недалеко от Антарктиды, сократилась на 63 процента в период с 2011 по 2025 год. Численность колонии сократилась примерно с 1,09 миллиона гнездящихся пингвинов до 402 тысяч особей, что означает потерю более 680 тысяч особей.

Чтобы оценить снижение численности, исследователи объединили съемки с беспилотников, аэрофотосъёмку, спутниковые наблюдения и устройства слежения, прикрепленные к пингвинам, что позволило им изучить изменения в колонии и определить, где птицы ищут пищу. Их выводы связывают сокращение популяции с климатическими изменениями в Южном океане, которые повлияли на антарктический криль — мелких морских ракообразных, составляющих большую часть рациона пингвинов.

Эколог по пингвинам Норман Рэтклифф объяснил, что данные наблюдений показали, что птицы предпочитают кормиться в более прохладных водах к северо-западу от острова Заводовского, где они обычно ожидают найти криль. Полученные данные также вызвали обеспокоенность по поводу популяций этого вида пингвинов на Южных Сандвичевых островах, которые составляют значительную часть мировой популяции этого вида.

Исследователи предположили, что скорость и масштабы сокращения могут послужить основанием для пересмотра статуса сохранения африканских пингвинов. В настоящее время Международный союз охраны природы (МСОП) классифицирует этот вид как «вызывающий наименьшую озабоченность», что указывает на то, что в настоящее время он не считается находящимся под угрозой исчезновения в соответствии с системой оценки организации.