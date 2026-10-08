Морских львов научили нажимать на педаль и выяснили, что они слышат

Исследователи Университета Кёртина и природоохранной организации Taronga впервые составили подробные характеристики слуха австралийских морских львов и новозеландских морских котиков. Для этого четырех животных в зоопарке Сиднея научили самостоятельно реагировать на звуковые сигналы.

В испытаниях участвовали по два представителя каждого вида. Услышав тон, животные нажимали на специальную педаль и получали рыбу. Участие было добровольным, обучение строилось на положительном подкреплении.

Оба вида оказались наиболее чувствительны к звукам примерно на частоте 3,2 килогерца. Затем ученые сопоставили слух морских котиков с шумом судов, лодок, самолетов, поездов и строительных работ. Многие такие звуки, согласно полученным измерениям, доступны их слуху во время пребывания на суше.

Результаты особенно важны для австралийского морского льва, находящегося под угрозой исчезновения. Численность вида оценивается примерно в 12 тысяч животных.

Однако испытания проводили в воздушной среде и на небольшой выборке. Они показывают, какие звуки животные способны услышать, но не устанавливают, какой шум уже причиняет им вред. Следующий этап должен определить особенности слуха под водой и пороги воздействия на поведение и здоровье. Работа опубликована в журнале Animals.

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