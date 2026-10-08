Москвичи смогут увидеть до 100 падающих звезд в час предстоящей ночью

Ученый Эйсмонт: над Москвой будут пролетать до 100 падающих звезд этой ночью

Жители Москвы предстоящей ночью смогут увидеть метеорный поток Дракониды. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Москва» сообщил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт.

«Ожидаемая частота появления метеоров — около 20 в час, но, если повезет, их может быть и больше», — сказал ученый.

Он пояснил, что поток связан с кометой Джакобини — Циннера: Солнце нагревает комету, из нее выделяются частицы пыли, которые, попадая в атмосферу Земли, сгорают.

Эйсмонт добавил, что наблюдать явление следует, глядя на северо-запад. По его словам, метеоры пролетят вблизи ковша Большой Медведицы, а пик события выпадет на 4:00 мск.

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