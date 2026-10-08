НАСА назвало новую дату запуска Cargo Dragon к МКС

Следующий непилотируемый полет космического грузовика Cargo Dragon к Международной космической станции состоится не ранее вторника, 13 октября. Об этом сообщило НАСА в социальной сети X.

Миссия станет 35-й по счету операцией по снабжению орбитальной лаборатории. На борт станции планируется доставить научное оборудование, технику и припасы. В числе грузов — новый комплект солнечных батарей.

Пуск ракеты с кораблем компании SpaceX намечен с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

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