Названы пять комнатных растений, которые очищают воздух от канцерогенов

Алоэ вера, каланхоэ, сансевиерия («тещин язык»), хлорофитум и спатифиллум обладают САМ-типом фотосинтеза: ночью они выделяют кислород и поглощают углекислый газ и канцерогены. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры гигиены Пироговского Университета Екатерина Дубровина.

Среди фаворитов по очистке воздуха доктор выделила алоэ вера, которое работает как ночной генератор кислорода и нейтрализует формальдегид, каланхоэ, насыщающее спальню кислородом в тёмное время суток, и сансевиерию — лидера по выработке кислорода ночью, хорошо фильтрующую бензол и формальдегид.

«Хлорофитум не только обогащает воздух кислородом, но и поглощает пыль и вредные примеси. А спатифиллум круглосуточно увлажняет воздух и очищает его от токсичных соединений, таких как ацетон, аммиак и бензол, которые тоже являются канцерогенами», — объяснила Дубровина.

Лучше всего, по ее словам, размещать растения в спальне на расстоянии от 50 сантиметров до двух метров от кровати — вплотную к подушке горшок ставить не нужно. В детской комнате не стоит заставлять подоконник большим количеством растений, поскольку они ухудшают инсоляцию.

Доктор также посоветовала не превращать спальню в оранжерею — достаточно пары крупных экземпляров, ведь избыток влажной земли при плохой вентиляции может спровоцировать появление плесени. Перед покупкой, как напомнила она, важно проверить, не ядовито ли растение для домашних питомцев. При этом, если цель — максимально улучшить качество воздуха ночью, гораздо эффективнее работают регулярное проветривание и очиститель воздуха, заключила Дубровина.

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