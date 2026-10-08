Некоторым россиянам посоветовали ограничить потребление яиц

Некоторым людям лучше ограничить потребление яиц. Об этом заявила врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с URA.RU.

По ее словам, в яйцах много белка, который надолго избавляет от голода, а также витаминов и полезных веществ — холина, лецитина, лютеина. Они помогают мозгу работать лучше, укрепляют нервную систему и поддерживают здоровье глаз.

Русакова отметила, что людям, которые имеют повышенный уровень холестерина, риск сахарного диабета, почечную недостаточность, некоторые заболевания печени и желчного пузыря, не стоит есть больше двух-трех яиц в неделю.

Диетолог добавила, что яйца лучше всего есть на завтрак. Однако люди с нарушениями сна могут есть их еще и на ужин, поскольку в этом продукте содержится триптофан, который благотворно влияет на качество сна. Русакова также рекомендовала есть яйца в вареном виде и избегать сырые.

Ранее кардиолог Крейг Басман назвал варку одним из наиболее предпочтительных для здоровья сердца способов приготовления яиц.

Также Дарья Русакова раскрыла, сколько нужно белка организму и откуда его брать.

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