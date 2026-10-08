Нобелевскую премию по литературе присудили фаворитке прогнозов

В четверг, 8 октября, Шведская академия в Стокгольме объявила о присуждении Нобелевской премии по литературе. Главная награда в литературном мире в этом году досталась канадской поэтессе Энн Карсон – «за ее смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы».

«Энн Карсон на протяжении всей своей карьеры совмещала написание стихов с переводческой деятельностью и преподаванием в различных университетах, – говорится в сообщении на сайте Нобелевской премии. Почти все ее литературное творчество сосредоточено на пересечении одержимости филолога словами и стремления поэта к обретению нового смысла. Она сама определила этимологию слов как отправную точку для всей своей работы.

Как водится, в преддверии оглашения решения Шведской академии в СМИ и интернете вовсю муссировались предположения о возможных лауреатах-2026.

И в этом году авторы прогнозов угадали. Канадская поэтесса Энн Карсон и китайская писательница-экспериментатор Кан Сюэ считались фаворитами на получение Нобелевской премии по литературе в этом году.

А вот Кан Сюэ, которая уже несколько лет подряд является фаворитом, не повезло: 73-летняя писательница, чье настоящее имя Дэн Сяохуа, дважды попадала в лонг-лист Международной букеровской премии за роман "Любовь в новом тысячелетии" и за сборник рассказов "Я живу в трущобах".

За Карсон и Кан Сюэ в прогнозах следовал японский писатель Харуки Мураками, известный такими произведениями, как "Норвежский лес" и "Кафка на берегу".

В число фаворитов попали австралийский писатель-авангардист Джеральд Мернейн, а также американский писатель-постмодернист Томас Пинчон. Высокими шансы оказались у Маргарет Этвуд, Кристины Ривера Гарса, Энрике Вила-Матаса, Джамайки Кинкейд, Лидии Хорхе, Людмилы Улицкой (в России внесена в список физических лиц – иностранных агентов) и Мишеля Уэльбека.

Канадская писательница Маргарет Этвуд, автор "Рассказа служанки", уже имеет за плечами множество крупнейших литературных премий, в том числе Букеровскую премию и премию Гиллера. Тем временем мексиканская писательница Ривера Гарса получила Пулитцеровскую премию в 2024 году за книгу "Непобедимое лето Лилианы" – мемуары о своей 20-летней сестре, которая была убита бывшим парнем.

Энрике Вила-Матас – один из самых выдающихся романистов Испании, известный тем, что сочетает художественную литературу с эссе. В 2020 году он был номинирован на Международную Букеровскую премию за свой фантастический роман "Мак и его проблема", переведенный Маргарет Джул Коста и Софи Хьюз.

Джамайка Кинкейд – антигуано-американская писательница, наиболее известная по таким книгам, как "Энни Джон", "Маленькое местечко" и "Люси", в которых часто исследуются семейные отношения и разрушительная сила колониализма. Кинкейд – “это писательница, которую вы не просто читаете; она автор, который возвращает вас к самим себе”, – написала поэтесса Джеки Кей в 2022 году.

Есть также шансы на лауреатство у Карла Ове Кнаусгорда, Алексиса Райта, Колма Тойбина, Сезара Айры, Деборы Леви, Дона Делилло, Эммануэля Каррера, Лейлы Абулелы, Майкла Ондатье, Мирчи Картареску и Салмана Рушди.

В прошлом году Нобелевская премия по литературе была присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи “за его убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства”.

Нобелевскую премию по литературе присуждают 18 пожизненных членов Шведской академии, которых часто называют просто "восемнадцать". В наши дни почти половина (семь) из них – женщины, а одному из них (лингвисту Дэвиду Стефану Хоканссону) – даже меньше 50 лет.

Неудивительно, что Альфред Нобель, обладавший широкими культурными интересами, решил награждать за достижения в литературной сфере. В ранней юности у него самого появились литературные интересы, не оставлявшие его на протяжении всей его жизни. Библиотека Нобеля состояла из богатой и разнообразной литературы на разных языках. Да и сам он в последние годы своей жизни пробовал себя в качестве писателя и даже начал сочинять художественные произведения. Так что литература стала четвертой премией, упомянутой Нобелем в его завещании. Награда, согласно воле Нобеля, должна достаться “человеку, который должен был создать в области литературы самое выдающееся произведение в идеальном направлении”.

С 1901 по 2025 год было присуждено 118 Нобелевских премий по литературе. При этом в уставе Нобелевского фонда подчеркивается: “Если ни одно из рассматриваемых произведений не будет признано значимым, указанным в первом абзаце, денежная премия будет зарезервирована до следующего года. Если даже в этом случае премия не может быть присуждена, сумма должна быть добавлена к ограниченному фонду Фонда”.

В отличие от других Нобелевских наград, премия по литературе присуждалась двум лауреатам только в четырех случаях (в последний раз это случилось в 1974 году). Как бы то ни было, за 1901-2025 годы 122 человека были удостоены Нобелевской премии по литературе.

Самым молодым лауреатом в области литературы оказался в 1907 году Редьярд Киплинг: тогда ему был 41 год. А старейшим лауреатом в области словесности в 2007 году стала 87-летняя Дорис Лессинг. Всего же литературного «Нобеля» удостоились 18 женщин. Первой их них в 1909 году стала шведская писательница Сельма Лагерлеф, а в позапрошлом году премия досталась южнокорейской писательнице Хан Кан – “за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни”.