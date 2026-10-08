Обычные строительные рулетки стали антенной спутника на высоте 590 километров

Австралийский экспериментальный спутник Buccaneer использует антенну, изготовленную из обычных металлических рулеток, купленных в хозяйственных магазинах. Об этой особенности конструкции и научных задачах аппарата 8 октября сообщило Министерство обороны Австралии.

Спутник размером примерно с портфель запустили в марте 2025 года. Сейчас он находится на солнечно-синхронной орбите на высоте около 590 километров. Его основная задача — собирать измерения, помогающие уточнить распространение высокочастотных радиосигналов через ионосферу, сообщает The National Tribune.

Такие сигналы могут отражаться от ионосферы и обеспечивать связь и работу радаров на больших расстояниях. Полученные спутником данные используют для проверки моделей этого процесса.

Рулетки выбрали для антенны благодаря сочетанию свойств металлической ленты. Перед запуском она компактно сворачивается, а после развертывания становится достаточно жесткой. По словам разработчиков, такое решение обеспечило необходимые характеристики при значительно меньшей стоимости.

Аппарат также испытывает камеру с жидкостной линзой, закрепленную на выдвижной алюминиевой штанге. Она позволяет менять фокусировку при меньшем количестве механических подвижных деталей. Еще один эксперимент связан с лазерным терминалом для высокоскоростной оптической связи с Землей.

Согласно нынешним расчетам, примерно через восемь лет спутник войдет в атмосферу и сгорит.

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