Психолог дала советы, как справиться с болезненным чувством одиночества

Наладить новые качественные социальные связи — один из способов справиться с тягостным чувством одиночества, возникающим при нехватке эмоциональной поддержки и утрате принадлежности к определенной группе. Об этом в интервью ИС «Вести» рассказала клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселёва.

Психолог рекомендовала не погружаться в самотерзания и не ждать, что кто-то придет на помощь: замыкаться в одиночестве, по ее словам, не лучшая стратегия. Один из путей преодоления этого состояния — найти человека, которому самому нужна поддержка, чтобы ощутить собственную значимость и важность.

«Здесь важно осознать, что мне не нравится состояние этого одиночества. Соответственно, [надо] думать, как социальные связи новые качественные создавать. Можно начать, кстати, с каких-то поверхностных, потому что сразу мы не можем вглубь так нырнуть… Открыть глаза, вытащить себя из этого тоскливого состояния и увидеть, что вокруг есть люди, которые тоже нуждаются в общении, и можно с ними пытаться завязывать отношения и контакты», — рассказала Киселёва.

Ранее Киселёва объяснила всплеск энергии после стресса защитной реакцией организма.

Также психолог Сергей Ланг назвал исчезновение человека из соцсетей признаком депрессии.

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