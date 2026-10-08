Российские ученые нашли еще одно подтверждение потепления климата

Лукунский лес расположен на южном берегу реки Лукунской (притоке более полноводной Хатанги). Наблюдение за растительным миром леса, которое проводили с начала прошлого века, показало, что древесная растительность почти все это время постепенно продвигалась на Таймыр. Особенно активно этот процесс протекал в последние полвека. Дело в том, что в регионе в этот период активно таяли ледники, что и дало возможность лесам, в том числе Лукунскому, разрастись. Лиственницы, основная древесная растительность этого леса, стали за столетие с небольшим на 500 метров ближе к Северному полюсу. Этот феномен интересен тем, что он подтверждает теорию о потеплении климата.

Как рассказал «МК» научный сотрудник Института биологии Владимир Елсаков, такого рода «миграция» растений не свидетельствует о повышении летней температуры в Арктическом регионе. Средние и абсолютные значения летней температуры особенно не выросли, жарче не стало. Обработав данные, полученные отдельными метеостанциями Арктики, специалисты сделали вывод, что произошло лишь смещение фаз развития растений, на месяц, весной – на более ранние сроки, осенью – на более поздние. Тем не менее такое смещение фаз увеличило период активной жизни лесной растительности. Это и привело к переселению деревьев и других растений в более северные районы, где они в обозримом прошлом не встречались. То есть мы уже сейчас живем в изменившейся природной среде. Год от года изменения лишь усиливаются, и задача человечества в этих условиях — приспособиться к ним.