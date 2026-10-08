Трамп связал визит Илона Маска с успешным возвращением Crew-12

Президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно следил за возвращением на Землю корабля Crew Dragon. Об этом он сообщил во время церемонии вручения наград за инновации в Белом доме, где присутствовал глава SpaceX Илон Маск.

«Можете представить, что случилось, если бы все вышло не так хорошо... Думаю, его здесь бы не было», — сказал Трамп, имея в виду миллиардера. По словам президента, успешное завершение миссии стало условием для появления Маска на мероприятии.

Трамп поздравил компанию с успешным возвращением экипажа Crew-12 с Международной космической станции. Капсула приводнилась у побережья Калифорнии после отстыковки над северной частью Кубы. Спуск произошел с высоты около 421 километра.

В составе миссии находился космонавт из России Андрей Федяев. Экипаж провел на орбите почти восемь месяцев, прибыв на станцию в середине февраля. Маск стал первым среди руководителей крупных компаний, кого объявили на церемонии награждения.

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