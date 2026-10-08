Учёные обнаружили неожиданную причину тревожности у любителей смартфонов

Связь между длительным использованием электронных устройств и психическими расстройствами у подростков может объясняться не только временем перед экраном, но и наследственностью. К такому выводу пришли ученые Каролинского института в Швеции, изучив данные более 21 тысячи близнецов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Специалисты наблюдали за участниками с девятилетнего возраста, продолжая собирать сведения в подростковый период и после их взросления. Исследователей интересовало, насколько привычка подолгу пользоваться электронными устройствами связана с последующим развитием тревоги и депрессии.

Наиболее заметные различия обнаружились среди подростков, проводивших много времени за компьютерными играми, перепиской и использованием интернета. При обычном просмотре телевизора и видеозаписей подобная связь оказалась значительно слабее либо вовсе отсутствовала.

У 15-летних подростков, уделявших интерактивным занятиям более шести часов ежедневно, вероятность последующего диагноза тревожного или депрессивного расстройства была более чем вдвое выше по сравнению со сверстниками, ограничивавшимися двумя часами.

Однако сравнение близнецов внутри одной семьи существенно изменило результаты. Большинство обнаруженных связей ослабло, особенно при анализе однояйцевых близнецов, обладающих практически одинаковым набором генов.

По мнению исследователей, это свидетельствует о заметном влиянии наследственности и общей семейной среды. Следовательно, повышенный риск психических расстройств нельзя объяснять исключительно продолжительностью использования электронных устройств.

Авторы подчеркивают, что результаты не доказывают безвредность длительного пребывания перед экраном. Кроме того, сведения собирались до массового распространения современных смартфонов и социальных сетей, поэтому выводы могут не полностью отражать нынешние привычки подростков.

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