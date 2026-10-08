Учёные обнаружили скрытые последствия вирусной инфекции для иммунитета

Даже после полного исчезновения вируса в организме могут сохраняться нарушения иммунной системы, снижающие ее способность противостоять новым инфекциям. К такому выводу пришли исследователи Университета Помпеу Фабра в Барселоне. В опытах на мышах ученые обнаружили длительные изменения в селезенке, которые удалось предотвратить предварительной вакцинацией.

Ученые изучали состояние иммунной системы животных после перенесенной острой вирусной инфекции. Несмотря на то что организм мышей справился с возбудителем, структура селезенки, играющей важную роль в иммунной защите, осталась нарушенной. Результаты работы под руководством Андреаса Мейерханса опубликованы в научном журнале Cell Death & Disease.

Исследователи обнаружили развитие фиброза, при котором нормальная ткань замещается соединительной. Одновременно изменилось расположение иммунных клеток, необходимых для формирования защитной реакции организма.

Эти нарушения препятствовали взаимодействию клеток, участвующих в активации Т-лимфоцитов. Именно они помогают иммунной системе распознавать и уничтожать зараженные клетки.

В результате перенесшие инфекцию мыши хуже формировали новые иммунные ответы при последующих воздействиях. Это показало, что исчезновение вируса не обязательно сопровождается полным восстановлением защитных функций организма.

При этом у животных, получивших прививку до заражения, подобных повреждений не обнаружили. Строение селезенки оставалось нормальным, а работа Т-клеток соответствовала показателям мышей, которые прежде не сталкивались с инфекцией.

Авторы полагают, что вакцинация способна предотвращать не только острое заболевание, но и некоторые его отдаленные последствия для иммунной системы. Однако результаты получены исключительно в экспериментах на мышах. Исследование не доказывает, что аналогичные нарушения возникают у людей после любых вирусных инфекций.

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