Учёные разработали носимый прибор для изучения воздействия дыма на животных

Ученые Университета штата Колорадо разработали компактный прибор, позволяющий измерять загрязнение воздуха непосредственно рядом с дикими животными. Первые испытания на чернохвостых оленях показали, что концентрация вредных частиц в местах их обитания может примерно в десять раз отличаться от показаний ближайших стационарных станций мониторинга.

Устройство крепится к ошейнику животного и работает совместно с датчиками местоположения и физиологических показателей. Такой подход позволяет исследователям оценивать воздействие загрязненного воздуха с учетом перемещений конкретной особи, а не ориентироваться исключительно на данные стационарных измерительных пунктов.

Прибор регистрирует концентрацию мелкодисперсных частиц PM2.5, которые содержатся в том числе в дыме лесных пожаров. Измерения автоматически сохраняются каждые 30 минут. Для питания используется солнечная энергия, что позволяет проводить наблюдения в естественной среде, пишет Mirage News.

При этом конструкция имеет ограничение. Устройство не передает сведения дистанционно, поэтому для получения накопленных записей исследователям необходимо вернуть ошейник с датчиком.

В дальнейшем ученые планируют устанавливать такие датчики на ошейники пум и других диких животных. Это позволит изучать различия в воздействии дыма в зависимости от мест обитания и маршрутов передвижения.

При этом исследователи пока не смогли установить, как сильное задымление влияет на здоровье наблюдавшихся оленей. Во время испытаний опасных концентраций загрязняющих веществ не зафиксировали.

Читайте также:

Иркутские молоточники убили шесть человек и попались на собственной видеозаписи

Путин не назвал страну в реплике о подачках и заинтриговал КНР

Россия направит миллиарды на золото после неожиданного поворота с нефтью

Россия собрала военных восьми стран и преподнесла НАТО сюрприз

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX