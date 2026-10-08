Британского военного обвинили в подготовке к разглашению гостайны

В Великобритании 24-летнему военнослужащему Королевского флота Тедди Янгу предъявили обвинения по делу о возможной передаче секретных сведений иностранному государству. Мужчина находится под стражей после задержания сотрудниками контртеррористической полиции. Об этом пишет Sky News со ссылкой на лондонскую полицию.

По данным следствия, с ноября 2024 года по май 2025-го Янг предположительно готовился раскрыть информацию, охраняемую законодательством о национальной безопасности. Второе обвинение связано с получением, копированием, записью либо хранением защищенных материалов с намерением принести пользу иностранной державе.

Правоохранители считают, что военнослужащий осознавал или должен был понимать возможный ущерб безопасности и государственным интересам Великобритании. При этом следствие не раскрывает, в пользу какой именно страны он предположительно действовал.

Тедди Янга задержали 6 октября в его доме в графстве Бедфордшир. После этого военнослужащего доставили в Лондон. На следующий день британская прокуратура санкционировала предъявление обвинений по двум статьям закона о национальной безопасности.

Согласно официальному сообщению полиции, предполагаемые нарушения происходили с 26 ноября 2024 года по 21 мая 2025-го. При этом правоохранители не уточняют, какие именно сведения получил военный и успел ли он передать их за границу.

Руководитель лондонской контртеррористической полиции Хелен Фланаган заявила, что расследование велось в тесном взаимодействии с Министерством обороны. Совместная работа, по ее словам, позволила принять меры для снижения возможных угроз безопасности страны.

Представители Королевского флота подтвердили предъявление обвинений. Также полиция подчеркнула, что дело Янга не связано с недавним расследованием происшествия на британской авиабазе Фэрфорд.

На 8 октября назначено заседание Вестминстерского магистратского суда. До рассмотрения дела военнослужащий остается под стражей.

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