Учёные выяснили, почему женщины боятся признавать ошибки на работе

Женщинам сложнее открыто признавать профессиональные ошибки в коллективах, где большинство сотрудников составляют мужчины. К такому выводу пришли исследователи Лондонской школы экономики, изучив ответы почти 1500 работников финансового сектора Великобритании. Результаты опубликованы в научном журнале Frontiers in Organizational Psychology.

В исследовании участвовали 1485 специалистов. Ученые выясняли, насколько комфортно сотрудники чувствуют себя при необходимости признать собственную ошибку, опасаются ли наказания и способны ли воспринимать неудачи как полезный опыт.

Наиболее заметные различия обнаружились в коллективах, где мужчины составляли не менее 75% персонала. В таких условиях женщины чувствовали себя менее уверенно, когда речь заходила о возможном признании профессиональных промахов.

По семибалльной шкале участницы оценили готовность открыто говорить об ошибках в среднем на 5,46 балла. Среди мужчин этот показатель достигал 5,94 балла.

Различия проявились и в отношении к последствиям неудач. Женщины оценивали возможность извлечь полезный урок из ошибки на 4,20 балла, тогда как мужчины давали в среднем 4,54 балла.

В коллективах с более равномерным распределением сотрудников по полу подобные различия становились менее заметными или полностью исчезали.

При этом исследователи не нашли подтверждений тому, что женщины сильнее мужчин опасаются официального наказания за ошибки при сопоставимых должностях и условиях труда. Разница касалась прежде всего психологического комфорта и отношения к профессиональным неудачам.

Авторы предупреждают, что результаты нельзя распространять на всех работающих людей. Женщины составляли 81% опрошенных, а участники оценивали воображаемую ситуацию, а не реальные происшествия.

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