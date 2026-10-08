В Египте нашли вымершего крокодила, похожего на статую бога Хора

Международная группа ученых открыла ранее неизвестный вид вымершего крокодила. Ископаемые останки обнаружили в Египте, результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Новый вид получил название Herugavialis cairensis. Он принадлежал к группе гавиалов крокодилов с длинными узкими мордами. Сейчас эти животные обитают только в пресных водах Индийского субконтинента, а также Юго-Восточной Азии, но их предки были распространены по всему миру.

Останки нашли еще в 1920-х годах в 45-миллионолетних породах формации Мокаттам. Среди них оказался почти полностью сохранившийся череп. Долгое время его ошибочно относили к роду Tomistoma из-за внешнего сходства с современным ложным гавиалом.

Команда специалистов из Великобритании, Швеции, Германии и, конечно, Египта под руководством Пола Бёрка из Шведского музея естественной истории пересмотрела классификацию. Используя компьютерную томографию, исследователи выявили особенности строения черепа, отличающие его от известных видов.

Главной находкой стало отсутствие кончика морды у ископаемого образца. Это совпадение с поврежденным носом Большого Сфинкса заинтересовало ученых. Памятник построен из тех же пород, где нашли останки.

Исследователи назвали животное в честь египетского бога Хора, который мог вдохновить создателей Сфинкса. Об этом сообщил профессор Филип Маннион из Университетского колледжа Лондона.

Около 45 миллионов лет назад регион покрывали мелкие моря, там обитали как минимум три вида гавиалов. Вообще, разнообразие крокодилов в Средиземноморье менялось вместе с температурой и уровнем моря. Окончательно они исчезли из этой зоны около шести миллионов лет назад после начала пересыхания Средиземного моря.

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